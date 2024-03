Chanel Totti e la «nuova arrivata in casa»: la famiglia si allarga. Ecco di chi si tratta

di Cristina Siciliano

Chanel Totti, 16 anni, è una delle teen influencer più seguite sui social e continua ad attirare l'attenzione dei media. La figlia di Ilary Blasi e Totti, attivissima sul suo profilo Instagram, continua a pubblicare foto che mostrano accessori di lusso, viaggi in giro per il mondo, l'amore per la sorellina Isabel, baci social con Cristian Babalus e non solo. Chanel Totti ha infatti condiviso con i suoi follower un video tenerissimo mentre si prende cura della «nuova arrivata in casa». Come sottofondo la canzone 'Nella vecchia fattoria'.

Chanel Totti su Instagram

Chanel Totti ha pubblicato un video che riprende il momento in cui cerca di far mangiare foglie di quercia e di noce ad una tenerissima capretta.

L'ultima vacanza di Chanel e Cristian

Chanel Totti, 16 anni, e Cristian Babalus, 20 anni, sono fidanzati da circa un anno. La relazione tra i due non è iniziata nei migliori dei modi e chi bazzica TikTok non può averlo dimenticato. Prima di lei, infatti, lui era legato alla creator Martina De Vivo, mamma della figlia Kylie, che ha accusato Chanel di essere la causa della fine della relazione con il compagno a due mesi dalla nascita della piccola.

Oggi Chanel e Cristian vivono felicemente la loro storia d'amore e l'ultima vacanza che hanno trascorso insieme è stata a Dubai, la scorsa settimana, dove hanno soggiornato presso l'Hotel Atlantis, un albergo a cinque stelle super lussuoso.

