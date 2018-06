Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CEFALU’ – Continua la love story, nata sotto lo sguardo attento della telecamere del Grande Fratello Vip fra. Al tempo del reality la sorella di Belen (reclusa col fratello Jeremias) era fidanzata con Francesco monte, che ha lasciato in diretta Mediaset proprio per cominciare la relazione col figlio del noto ciclista.A otto mesi di distanza dal fidazamento la coppia è stata fotografata da “Diva e donna” durante un romantico weekend nelle acque di Cefalù.Qualche problema ultimamente per Cecilia a cui è scaduto il permesso di soggiorno ed è stata convocata in commissariato per sollecitare la regolarizzazione della sua posizione.