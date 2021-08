Can Yaman fuori forma chiede aiuto alle fan per sistemare casa: «Grazie per i regali, ma sono stanco»

È un periodo intenso per Can Yaman e tra un set e l'altro l'attore turco ha bisogno di riposo. Sembra che ultimamente si sia preso l'influenza perché non sta bene e nelle stories di Instagram ha pubblicato le immagini delle medicine. C'è un altro problema che lo affligge: i regali delle fan hanno letteralmente invaso la sua abitazione romana.

Can Yaman, il rientro a Roma

Tornato a Roma dopo una breve vacanza in Serbia, a Belgrado, l'attore ha pubblicato le immagini delle medicine da prendere per comunicare il suo stato di salute. Ha anche ammesso di non avere la forza di scendere sotto casa per salutare le ammiratrici appostate chiedendo loro comprensione. Poi i video dei regali che ogni giorno gli arrivano da tutta Italia.

Can Yaman, i regali

Vedendo la mole di doni ricevuti in sua assenza, ha chiesto ironicamente aiuto per sistemare casa: «Ragazze siete magnifiche, però dovreste darmi pure una mano per sistemarle, io sono un po' stanco'». Can Yaman è atteso a Venezia, dove il 5 settembre verrà premiato in occasione del Filming Italy Best Movie award.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Agosto 2021, 18:09

