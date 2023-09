«Camilla non indossa la tiara», la scelta della Regina di non seguire Elisabetta II

di Redazione web

Re Carlo e Camilla si trovano a Parigi per la visita ufficiale e per rinnovare l'amicizia tra Gran Bretagna e Francia. Ad attenderli il presidente francese Emmanuel Macron e la première dame Brigitte Macron, con una cena di gala a Versailles con ospiti famosi del calibro di Mick Jagger e Hugh Grant.

Gli outfit scelti dalla regina e dalla première dame per l'occasione hanno lasciato senza parole. Abiti lunghi in blu notte che hanno regalato eleganza e bellezza. Il look della regina Camilla ha lasciato tuttavia un dubbio ai fan che hanno notato un'assenza molto importante.

Andiamo a scoprire di che cosa si tratta.

Camilla e il dettaglio dell'outfit

La regina Camilla ha incantato con un abito lungo blu notte e una collana di zaffiro, per ricordare la regina Elisabetta, ad illuminarle il viso. Tuttavia, la moglie di Re Carlo ha deciso di non indossare una tiara per l'occasione, nonostante si trattasse di una visita ufficiale.

A quanto pare, la regina Camilla avrebbe deciso di lasciare il capo scoperto perché «quell'accezione maestosa della regalità britannica appartiene ad un'epoca terminata con la morte della Regina Elisabetta II».

La nuova era dei reali inglesi sta per iniziare?

