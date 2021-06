Britney Spears, dopo le accuse choc torna sul social e si scusa con i follower: «Ecco perchè ho finto di stare bene...»

Britney Spears torna sui social e si scusa con i suoi follower. Britney Spears non sta passando un periodo facile, e dopo aver accusato il padre di averla traumatizzata e di averle impedito di avere un figlio col fidanzato, è tornata sui social per confidarsi con i suoi fan: «Mi scuso per aver finto di essere stata bene negli ultimi due anni».

Britney Spears con un post ha voluto comunicare ai suoi follower il momento di difficoltà che sta affrontando: «Voglio svelarvi un piccolo segreto – ha scritto sul social - credo che come persone tutti noi desideriamo una vita da favola e da quello che ho postato … la mia vita sembra apparire ed essere piuttosto sorprendente … penso che sia quello per cui tutti ci sforziamo! !!! Quello era uno dei tratti migliori di mia madre... quando ero più piccola non importava quanto fosse stata una giornata di merd*... per la mia felicità e quella dei miei fratelli, faceva sempre finta che tutto andasse bene. Sto portando questo all'attenzione della gente perché non voglio pensi che la mia vita sia perfetta. perché ASSOLUTAMENTE NON LO È ASSOLUTAMENTE … e se avete letto qualcosa su di me questa settimana … ve ne sarete resi conto!!!! Mi scuso per aver finto di essere stata bene negli ultimi due anni...»

Britney Spears sul social ha poi spiegato i motivi per cui voleva apparire diversa: «L'ho fatto per il mio orgoglio e perché ero in imbarazzo nel condividere quello che mi è successo... ma onestamente chi non vuole apparire divertente su Instagram!!!! Che tu ci creda o no, fingere di stare bene mi ha davvero aiutato... anche a sentirmi importante nonostante quello che stavo passando»

