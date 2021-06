"Il pranzo è servito" torna in tv, a fianco di Flavio Insinna arriva l’ex corteggiatrice di "Uomini e donne"

"Il pranzo è servito" è pronto a tornare sul piccolo schermo. Dal 28 giugno infatti "Il pranzo è servito", lo storico programma, ideato da Corrado nel 1982, sarà di nuovo in tv su RaiUno con la conduzione di Flavio Insinna accompagnato da una nota ex corteggiatrice di “Uomini donne”, Ginevra Pisani.

Ginevra Pisani ha preso parte al dating show di Maria De Filippi dove era stata scelta dal tronista Claudio D'Angelo, per poi diventare professoressa a "L'Eredità".

Ora, come ha lei stesso annunciato dal suo profilo Instagram, l’attende la nuova avventura in tv: “Finalmente posso dirvelo – ha scritto sul social - dal 28 giugno torno su Rai 1 con “Il Pranzo è Servito" . È un programma che ha fatto la storia della TV ed io sono onorata di poter accompagnare @flavioinsinna_ in questo meraviglioso viaggio che ci aspetta.🌈Mentre scrivo queste parole mi commuovo, però sono lacrime di gioia. Ho bisogno di tutto il vostro affetto e supporto, ora più che mai ❤️🦋".

