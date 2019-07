Britney Spears in bikini nell'isola dei Caraibi, “isolata” dalla mamma per salvarla

Giovedì 18 Luglio 2019, 19:43

Negli ultimi periodi la vita pernon è stata facile. L’ex stellina del pop ha avuto un periodo caratterizzato da forte stress e molti fan pensavano si ritirasse dalla scene. Per fortuna Britney è ripresa e si è concessa una vacanza in“scortata” dalla mamma Lynney.Un po’ di relax al sole dell’arcipelago caraibico di Turks e Caicos dove la Spears, fotografata da “Nuovo” in bikini giallo, si è goduta il sole sotto gli occhi attenti della mamma, che è partita con lei anche per controllarla. Per il suo recupero infatti Britney è stata temporaneamente isolata e anche la presenza del fidanzato Sam Asghari, modello e suo personal trainer, sembra sia centellinata e filtrata dalla famiglia.Grande preoccupazione per Britney a causa del padre costretto a sottoporsi a degli interventi chirurgici e lei per starle a fianco ha cancellato tutti gli impegni sul palco per il 2019.