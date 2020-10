Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, le foto social del battesimo di Isabel

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri annunciano il battesimo di Isabel. Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, dai rispettivi profili Instagram e con lo stesso post hanno fatto sapere ai follower di aver battezzato la loro seconda figlia Isabel.

Nella foto pubblicata su Instagram appaiono tutti e due sorridenti, con in braccio le figlie Stella e Isabel coperte da un emoticon a forma di unicorno, seguita dalla didascalia: “Ieri è stato il Santo Battesimo della piccola Isabel..🤍🤍🤍 Grazie a tutti per i tantissimi messaggi di auguri e affetto che avete dimostrato e grazie alle nostre famiglie, alla madrina e al padrino e alle persone che hanno reso questa giornata così speciale❤”.

Bobo e Costanza non hanno descritto la festa, che ha visto la partecipazione di amici e parenti e nel post non mancano le congratulazioni da parte di fan e amici vip. Isabel è nata lo scorso marzo, in piena pandemia da coronavirus e, nonostante le paure di Costanza le cose, come ha raccontato dal social, poi sono andate comunque bene: “Invece è stato un parto magnifico a suon di musica - ha fatto sapere su Instagram - con un team quasi tutto al femminile ed è andata benissimissimo, sei nata tu, gioia e luce di cui avevamo bisogno💪🏽💕💪🏽Far finta di niente rispetto a quello che succede qui fuori è impossibile, però per 24h non ci ho pensato ed è stato bellissimo.”.

