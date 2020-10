Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 12 al 19 ottobre: ecco i segni zodiacali sul podio

L'Oroscopo di Paolo Fox torna come ogni lunedì. L'astrologo stila la classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana che va da oggi 12 ottobre a domenica in diretta dallo studio de "I Fatti Vostri". Appuntamento attesissimo per iniziare bene la settimana, ma come dice sempre l'astrologo più famoso della tv «L'oroscopo è un gioco, non credete ma verificate». Ecco l'oroscopo dei segni dal dodicesimo al primo posto.

ARIETE Il segno dell'Ariete è il fanalino di coda di questa classifica dal momento che Paolo Fox lo colloca al dodicesimo posto. In amore se potete organizzare un incontro chiarificatore, meglio non lasciare nulla in sospeso. Dopo le cose andranno meglio.

ACQUARIO All'undicesimo posto un Acquario po' affannato perché non ha avuto soldi che doveva avere oppure perché ha avuto troppe spese. Siete in un periodo di trasformazione e non sapete dove andare. Alla fine di ottobre ci sarà una Venere molto importante.

PESCI State cercando di ritrovare un equilibrio che avete perso. L'amore è un grande caos e volete sempre qualcosina in più. Venere opposta potrebbe indicare che avete ricevuto in cambio meno di quello che avete dato. Anche sul lavoro state attenti.

GEMELLI I progetti dei Gemelli, al nono posto, andranno molto meglio quando Saturno e Giove saranno favorevoli, dal 17 dicembre in poi. Novembre è anche il mese dell'amore, se incontrate qualcuno che vi interessa proseguite la conoscenza.

SAGITTARIO Siete molto provati, certi risultati non sono adeguati alle vostre richieste e non siete soddisfatti. Ripartite a rilento e vi portate tensioni pratiche in amore. Datevi una regolata e non agite prima del 28, perché molto potrà essere superato dopo.

SCORPIONE Il segno dello Scorpione si trova al settimo posto della classifica settimanale. Vi create complicazioni inesistenti. Cercate di non valutare sempre i pro e i contro delle situazioni, vivetele. Nel weekend ci saranno emozioni in amore.

BILANCIA Il segno della Bilancia è al sesto posto. Esattamente alla metà perché la situazione è migliorata rispetto alle settimane precedenti. Siete molto forti e ci potrebbe esserci una buona emozione in amore. Il lavoro crea ancora qualche disagio.

LEONE Quinto posto per il Leone. Se vi siete prefissati di raggiungere un certo scopo dovete lottare. A volte, però, non è necessario avere qualcosa in più, meglio avere meno ed essere sereni. Fate i superiori, l'orgoglio non paga. Settimana importante con un picco giovedì e venerdì.

TORO Sfiora il podio il segno del Toro. Bel cielo, martedì e mercoledì giornate interessanti. Tutto quello che state facendo vale molto come esperienza. Giove e Saturno sono in buon aspetto, mentre sul piano economico siete insoddisfatti. Bene l'amore.

CANCRO I Cancro hanno un bel cielo che gli vale il terzo posto, qualcosa di nuovo ci sarà. Potrebbero arrivare dei premi che non sono arrivati negli scorsi anni. In amore siete cauti, avete voglia di mantenere nascosto qualcosa. Rivelate voi stessi. Da fine anno vi sentirete liberi.

VERGINE Continua il periodo fortunato per la Vergine, al secondo posto. È la dominatrice dell'oroscopo. In questi giorni siete anche romantici. Solo se vivete un amore poco chiaro, potreste avere delle problematiche.

CAPRICORNO Al primo posto della classifica c'è il Capricorno. Questo mese regala qualcosa in più. Se non avete nulla è perché forse vi siete arenati o pensate un po' troppo al passato.

