Boateng e Valentina Fradegrada in dolce attesa? L'indizio nel selfie allo specchio scatena il gossip

La love story tra Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada è un'escalation continua. In un anno di pura passione, i due si sono già sposati e, adesso, potrebbero essere in dolce attesa. L'indizio social sembra essere inequivocabile e i fan della coppia attendono con ansia la conferma.

Il matrimonio da sogno

Nonostante i due stiano insieme da un anno, dallo scorso agosto, l'amore tra Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada è sbocciato più forte che mai. A distanza di 12 mesi dai gossip che vedevano il calciatore aver tradito la sua ex moglie Melissa Satta, poi smentiti duramente dall'ex Milan, Boateng sembra proprio aver voltato pagina e i due dopo il matrimonio da sogno adesso sembrano pronti a fare un passo in più.

Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono detti sì in Toscana, più precisamente a Radicondoli, sulle colline senesi, lo scorso 11 giugno. Una cerimonia all'aperto, molto suggestiva, curata dal famoso wedding planner Enzo Miccio. Ma non l'hanno fatto solo davanti ai presenti. Boateng e Valentina si sono sposati anche nel metaverso. I due hanno messo in vendita i biglietti, subito sold out, per partecipare alla (meta)cerimonia, e tutto il ricavato è stato devoluto in beneficenza.

In dolce attesa?

Ma adesso un indizio social scatena i fan: Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada sono in dolce attesa? La notizia proviene dalla stessa influencer che in una storia di Instagram sembra essersi tradita. Il selfie galeotto davanti allo specchio mostra un'ecografia sul retro della cover del telefono... che la nuova lady Boateng sia in attesa di un bebè?

Non è chiaro se Valentina Fradegrada si sia tradita dando un'anticipazione dell'annuncio o se si sia trattato di un gesto voluto, ma resta il fatto che i due potrebbero presto diventare genitori. Per Boateng sarebbe il terzo figlio, il giocatore dell'Hertha Berlino, infatti, è già padre di Jermain Prince, avuto dalla prima moglie Jennifer, e di Maddox Prince, nato dal matrimonio con Melissa Satta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Agosto 2022, 10:09

