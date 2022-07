Melissa Satta, Boateng lontano ricordo: la sua estate in Sardegna con il nuovo amore

Melissa Satta ha voltato pagina. Il suo profilo Instagram ne è la prova: Kevin Prince-Boateng è solo un lontano ricordo. E mentre lui si è sposato con la sua nuova fiamma, Valentina Fredegrada, Melissa è volata nella sua isola, la Sardegna, insieme al figlio Maddox. Ma la sua estate non sarà solo all'insegna del figlio avuto con Boateng, nella sua vacanze c'è tanto spazio anche per il nuovo fidanzato, Mattia Rivetti.

I due hanno passato insieme il weekend e sui social Melissa Satta non ha perso l'occasione di immortalare i momenti più felici nelle sue Instagram Stories. Per la 36enne è senza dubbio il miglior fine settimana di sempre, merito pure alla compagnia degli amici più cari, tra i quali Renzo Rosso, patron della Diesel, e la moglie Arianna Alessi, a cui l’ex velina è legatissima.

La showgirl su Instagram si fa vedere accanto a Rivetti, 34enne nipote di Carlo Rivetti, ex proprietario dell'azienda Stone Island venduta poi a Moncler. Sorride gioiosa e trova anche il tempo di pubblicare una foto sul bagnasciuga con un bikini davvero sexy. La Satta si lascia ammirare dai follower strepitosa con un bikini tigrato in spiaggia.

Ma non dimentica mai anche di allenarsi per mantenere il fisico da urlo che le ha fatto conquistare l'Italia intera. Melissa Satta si gode la sua vacanza perfetta insieme ai suoi due amori. Mattia Rivetti è entrato in punta di piedi nella vita di Melissa Satta e di suo figlio Maddox di 8 anni, ma ora ne fa completamente parte. «Non viviamo ancora insieme io e lui. Diciamo che vogliamo costruire il nostro futuro un passo alla volta. Non è stata una pazzia da ragazzini, ma una conoscenza consapevole e matura», ha detto in tv del fidanzato. Che fosse una frecciatina all'ex marito? Questo non lo sapremo mai, ma la cosa certa è che Melissa Satta sogna un futuro con Mattia con cui vuole anche un altro figlio, ma senza affrettare i tempi.

