Benjamin Mascolo, spunta il remix di una hit di Benji e Fede. Ma i fan insorgono: «Federico lo sa?»

Benjamin Mascolo, diventato famoso per far parte della band Benji&Fede, ha da poco condiviso sulle sue storie Instagram il suo prossimo singolo in collaborazione con i Finley. Un remix che il cantante si aspettava incontrasse un riscontro positivo tra i suoi fan, dopo la lunga assenza dal settore musicale dovuta alla sua esperienza nel cinema con la sua ex fidanzata Bella Thorne.



Il remix non è nuovo alle orecchie dei fan, si tratta, infatti, del remix del singolo "Dove e quando", tormentone dell'estate 2019 cantata da Benji&Fede, insieme a Federico Rossi. Qualcosa non è andata come Benji sperava perché i fan si sono infuriati e la shitstorm gli si è ritorta contro su Twitter.

Il singolo remix che ha scatenato la shitstorm

Benjamin Mascolo ha fatto parlare di sé, ma non per il motivo che lui sperava. Dopo l'annuncio del suo nuovo singolo, il suo fandom si è diviso: da una parte chi non vede l'ora di ascoltare questa rivisitazione di uno dei singoli più iconici dell'ex duo Benji&Fede, d'altra parte chi si è chiesto quanto fosse giusto e rispettoso nei confronti di Fede riprendere il singolo appartenuto alla vecchia band e stravolgerlo con un remix insieme ai Finley.

«Potevi tornare con qualcosa di tuo - dice una fan sotto al post - ,non dovevi per forza riprendere qualcosa che hai lasciato nel passato».

immagina prendere una hit della tua ex band che ha avuto successo grazie alla voce del tuo ex compagno e collega e remixarla con altre persone estranee al tuo vecchio progetto solo per qualche ascolto in più perchè le tue canzoni non fanno 3 stream messi in croce veramente BOH — anna; 🩷 (@voguefede) May 25, 2023

