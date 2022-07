Federico Rossi, come sta dopo l'incidente: «Il dolore mi accompagnerà». Il post su Instagram

Federico Rossi è tornato sui social per parlare di quello che è successo qualche giorno fa. L'ex membro del duo Benji e Fede è rimasto coinvolto in un brutto incidente, mentre stava trascorrendo una tranquilla giornata al mare.

Il cantante emiliano ha detto tramite una storia Instagram: «Sto bene ora, non mi lamento. Il dolore mi accompagnerà per svariato tempo, lo so, però dal terrore che ho preso all’impatto contro il pilastro mi aspettavo molto di peggio».

Ha continuando svelando ulteriori dettagli: «Sì, perché dovete sapere che nel video, non si vede il pilastro di legno e ferro contro cui sbatto. Non ho sbattuto sulla rampa, anche perché in quel caso mi sarei fatto male alle gambe e basta. Quando è successo mi sono detto: Qui mi sono spappolato!”»

Federico Rossi aveva aggiornato i suoi follower, che aggirano intorno ai 2 milioni, con un selfie in cui si mostra nel post incidente in wakebord, mix tra sci nautico e lo snowboard. Stava in mezzo al mare quando non ha fatto caso ad un pilastro di ferro e si è schiantato contro provocandosi delle ecchimosi serie e tre costole rotte. Federico non si è fatto prendere dallo spavento e ha subito tranquillizzato i fan ironizzando: «Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard».

Il cantante emiliano ha imparato dai suoi errori, ma di certo non smetterà di riprovare lo sport acquatico, nonostante l'impatto abbia causato non pochi danni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 19:36

