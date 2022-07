Benji e Fede, incidente per Federico Rossi: in ospedale con tre costole rotte. Ecco come sta

di Federica Portoghese

"Ho tre costole rotte ma poteva andarmi peggio", così Federico Rossi, con un post su Instagram, racconta il suo incidente in wakeboard, mix tra lo sci nautico e lo snowboard. Un selfie in barella con un collare cervicale e il video in cui si schianta contro una pedana in acqua. Federico non si fa prendere dallo spavento e tranquillizza i fan con la sua ironia: "Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard".

Sui social il cantante, ex del duo Benji e Fede, continua a scherzare su quanto è accaduto. Federico, infatti, posta una ig story sdraiato sul letto in ospedale mentre sorride, in sottofondo la sua canzone "Le Mans" dove il testo cita "lasciare la presa a volte", frase che riporta sulla foto aggiungendo "predico bene ma razzolo male" riferendosi proprio all'incidente in acqua. A seguire un ringraziamento per tutti i messaggi di sostegno e per l'affetto ricevuto, infine Federico rassicura scrivendo: "Con un pò di riposo tutto dovrebbe tornare al suo posto".

Tantissimi i commenti sotto il suo post, tra colleghi, amici e personaggi dello spettacolo. Non manca il messaggio del suo ex socio Benji che riprendendo i testi delle canzoni scritte insieme commenta così "Succede tutto per una ragione fratello. Dimmi dove e quando ti hanno ricoverato che vengo a trovarti. E quando starai meglio ci rideremo sopra bevendo un Moscow mule".

