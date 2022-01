Benedetta Rossi, operazione in ospedale: «In piedi o quasi, ci vorrà pazienza»

«Eccomi finalmente in piedi…o quasi 👍 Ora ci vorrà tempo e pazienza per poter tornare alla solita vita. Eh si ci metterò un po’ ma prima o poi ricomincerò a rompervi le scatole con le mie ricette 😊»: le parole di Benedetta Rossi rassicurano i follower preoccupati per le sue condizioni di salute. Solo qualche giorno fa aveva postato una foto del post operazione alla shiena per comunicare a tutti l'esito positivo».

«Approfitto di questo post per ringraziarvi tutti, mi siete stati sempre vicini con messaggi carichi di affetto e di consigli, esattamente come come si fa con una cara amica. Non so se riuscirò mai a leggerli tutti ma l’ho apprezzato tanto e non lo dimenticherò mai ❤️» scrive la food blogger più nota d'Italia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Gennaio 2022, 19:52

