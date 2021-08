Beatrice Valli positiva al Covid insieme a tutta la sua famiglia: «Ci siamo contagiati in vacanza»

Beatrice Valli positiva al Covid insieme a tutta la sua famiglia. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha raccontato nelle sue storie di Instagram di essere risultata positiva al virus insieme al futuro marito Marco Fantini e ai loro tre figli. Nessuno è in gravi condizioni ma il marito è l'unico tra loro che ha avvertito qualche sintomo.

La Valli ha spiegato che il contagio è avvenuto durante la loro vacanza a Forte dei Marmi, in Versilia: «Marco non stava bene da qualche giorno, ma di lì a breve avremmo fatto il tampone quindi ero tranquilla. Purtroppo siamo risultati tutti positivi, anche i bimbi, ma quello che sta un po’ peggio è lui, che non è molto in forma, ma ha già iniziato una cura».

Beatrice spiega che sarebbe dovuta andare a Milano per lavoro, ma ovviamente è tutto rimandato: «I prossimi 15 giorni di vacanza ce li faremo in casa in quarantena», ha precisato.

