Beatrice Valli non partorisce più: «Sono ancora qui, l'ultima volta sono rimasta così per tre settimane»

di Redazione web

Beatrice Valli non vede l'ora di partorire perché non resiste più: vuole conoscere la sua bambina. L'influencer è in trepida attesa della sua quarta figlia che, però, pare non ne voglia sapere di uscire dal pancione. In realtà, Beatrice ha spiegato che il termine della sua gravidanza sarebbe fissato per il 20 aprile solo che sente che potrebbe partorire prima. L'influencer sta tenendo aggiornati i suoi follower tramite storie Instagram.

Beatrice Valli, la gravidanza da incubo: ancora vertigini. «Ogni sabato un giro al pronto soccorso»

Beatrice Valli, i calcoli per il parto non erano esatti: «Io e il pancione siamo ancora qui»

Beatrice Valli, quarto figlio in arrivo: «Una delle peggiori gravidanze»

La storia Instagram di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha passato una Pasqua un po' più tranquilla di quelle degli anni scorsi: l'influencer ha preferito non allontanarsi da Milano nel caso in cui si fosse presentato il momento del parto. Beatrice, però, nonostante si senta pronta sia psicologicamente che fisicamente, non ha ancora dato alla luce la sua bambina.



Beatrice, mamma per la quarta volta

Beatrice Valli diventerà quindi mamma per la quarta volta e non vede l'ora di vedere il viso della sua bambina che, durante le ecografie, era sempre girata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Aprile 2023, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA