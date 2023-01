Beatrice Valli non riesce più a dormire: «Mi sveglio almeno sei volte a notte». Marco Fantini la prende in giro: la storia è esilarante

di Redazione web

Beatrice Valli non riesce più a dormire la notte. L'influencer, che sul proprio profilo Instagram conta più di tre milioni di follower, è molto amata perché riesce a far coesistere la propria vita privata e la propria carriera. L'ex volto di Uomini e Donne è incinta della sua quarta bambina e la gravidanza la rende un po' stanca, in più il suo sonno notturno è "disturbato". Beatrice ha spiegato il motivo.

Beatrice Valli: «Aiutatemi a gestire la gelosia», la reazione di Marco Fantini è esilarante

Beatrice Valli, problemi con la quarta gravidanza: «Ecco la mia situazione»

Beatrice Valli incinta, la sua gravidanza è a rischio: «Il medico mi ha messo a riposo». Come sta

La storia Instagram

In una delle ultime storie che Beatrice Valli ha postato sul proprio profilo Instagram, racconta il motivo per cui ultimamente si sente spesso stanca: i suoi bambini spesso sono colpiti dalle normali influenze stagionali e hanno quindi bisogno della mamma. Inoltre la figlia più piccola, Azzurra, si sveglia spesso di notte non lasciando riposare in pace mamma Beatrice e papà Marco.

Il video di Marco Fantini

Marco Fantini ha preso un po' in giro l'influencer che nel proprio profilo raccontava di essere stanca. L'ex tronista di Uomini e Donne ha infatti postato una storia su cui ha scritto: «È stanca perché resta sveglia fino a notte fonda per guardare Mare Fuori». Beatrice è infatti un'appassionata di serie tv Netflix.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 21:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA