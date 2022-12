Beatrice Valli incinta, la sua gravidanza è a rischio: «Il medico mi ha messo a riposo». Come sta

Problemi in gravidanza per Beatrice Valli. L'influencer ha trascorso il Natale in casa con la famiglia anche a causa della sua condizione attuale. La Valli, incinta della quarta bambina, ha spiegato ai sui followers di non avere una gravidanza facile, visto che sono subentrati alcuni problemi che potrebbero mettere a rischio la sua salute e quella della bimba.

Le condizioni

Dopo aver spiegato, qualche settimana fa, di avere la placenta bassa, ora ha detto di avere anche il collo dell’utero troppo corto. «Mi vedrete spesso sul divano perché mi hanno trovato il collo dell’utero troppo corto», ha dichiarato l’influencer su Instagram durante il giorno di Natale. «Nell’ultima visita il mio ginecologo purtroppo mi ha riscontrato un accorciamento dell’utero che non è normale e per questo motivo mi ha messo a riposo», ha aggiunto dicendo che tra 15 giorni avrà un nuovo controllo dallo specialista per capire se la terapia sta facendo effetto.

La Valli però spiega: «Sono molto fortunata perché questo problema mi è successo alla quarta gravidanza, a molte donne succede già alla prima quindi va bene così». La Valli, legata a Marco Fantini dopo la scelta dell'ex tronista a Uomini e Donne, ha avuto già due figlie dal compagno, mentre il primogenito, Alessandro, è nato da una precedente relazione di Beatrice, avuta quando era ancora adolescente

