Beatrice Valli, il dolore che la tiene lontana dai social. Lei risponde così alle critiche

Beatrice Valli, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto di rispondere alle critiche che l'hanno portata nuovamente sotto i riflettori. Dopo la nascita della quarta figlia, l'influencer ha risposto alle accuse degli hater. Il motivo? Procediamo con ordine.

Beatrice Valli dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne è diventata una vera e propria influencer sui social.

«Sono sparita in questo periodo, diciamo che è stato il periodo della gravidanza particolare. Molte persone mi sottolineano che il mio approccio nei confronti dei social è cambiato. In realtà, oggi i social oggi sono diventati solo business. Vi assicuro che dietro tutto quello che facciamo, oltre il lavoro, c'è anche la nostra vita. Ci sono dei momenti, dei periodi che magari siamo più presenti e vi portiamo di più nella nostra vita privata. Altri momenti, invece, in cui c'è meno voglia di parlare e confrontarsi», ha spiegato Beatrice Valli ai suoi fan.

L'influencer ha proseguito dicendo che i social sono strumenti autentici, ma dipende da come si usano e come si percepiscono. Beatrice ha confessato che sta vivendo un momento particolare e delicato e sta dedicando del tempo alla sua famiglia.

«Siamo persone che devono essere rispettate, come tutte. Credo che questo mio momento debba essere rispettato. Non tutte purtroppo l'hanno capito. Ho ricevuto anche messaggi poco carini. Mi dispiace leggere certe cose, chi mi conosce da tanti anni sa benissimo chi sono e come sono», ha concluso Beatrice Valli.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 19:19

