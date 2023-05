Beatrice Valli e il parto: «Non sono rimasta in ospedale nonostante le contrazioni, volevo il panino al tartufo»

di Redazione Web

A pochi giorni dalla nascita della sua quarta figlia, Beatrice Valli racconta i momenti prima del parto. E i fan non restano indifferenti di fronte ad alcuni dettagli. «Quando ho fatto il tracciato in ospedale, l'ostetrica mi ha detto che non avrei superato le 24 ore prima di partorire ma le ho detto che sarei tornata a casa perchè c'era il panino con hamburger e tartufo che Marchini mi aveva preso con alcuni amici». Sfidando le contrazioni, seppur non frequenti come riporta lei stessa, Beatrice è dunque tornata a casa. «Ho detto all'ostetrica, ci vedremo dopo magari e lei mi ha risposto: "sicuramente", convinta che sarei tornata per partorire. E così è stato..» continua l'ex volto di Uomini e donne.

I dettagli

«Poi mentre mangiavo il panino sentivo il dolore sempre più forte e Marco si è accorto che non stavo bene» continua Valli dicendo che poi, successivamente, è tornata in ospedale dove ha partorito di lì a poco la piccola Matilda Luce. Insomma, una scelta che ha fatto sorridere i follower degli amatissimi Vallini, quella di tornare a casa per mangiare il panino.

New life

Solo qualche giorno fa, Valli aveva dichiarato: «La vita da mamma con 4 bambini mi mette a dura prova» dice Beatrice Valli che ha da poco dato alla luce la sua quarta bambina, Matilda Luce. La stanchezza si fa sentire e lei stessa in una story Instagram lo conferma. Dopo Alle, Bianca e Azzurra ora è arrivata la quarta bambina in casa dei Vallini e Bea non trova pace. Nelle ultime ore,poi, a peggiorare la situazione c'è anche altro: «Azzurrina ha l'orticaria, questa mi mancava». Padre, madre, fratelli e cani sono ormai diventati parte integrante dei social e molte pagine sono dedicate a loro. Quasi come fossero protagonisti di una sit com. Divisi tra hater e follower, il parterre che segue i Vallini è vasto e cresce sempre di più, appassionati alle vicende quotidiane di Bea e Marco che, puntualmente, coinvolgono i fan.

