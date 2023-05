Beatrice Valli: «La vita da mamma con 4 bambini mi mette a dura prova». Ecco perchè

di Redazione Web

«La vita da mamma con 4 bambini mi mette a dura prova» dice Beatrice Valli che ha da poco dato alla luce la sua quarta bambina, Matilda Luce. La stanchezza si fa sentire e lei stessa in una story Instagram lo conferma. Dopo Alle, Bianca e Azzurra ora è arrivata la quarta bambina in casa dei Vallini e Bea non trova pace. Nelle ultime ore,poi, a peggiorare la situazione c'è anche altro: «Azzurrina ha l'orticaria, questa mi mancava».

L'ex volto di Uomini e Donne

L'ex volto di Uomini e donne, uscita dal programma col tronista Marco Fantini, ora suo marito e padre delle sue tre bambine (Alle è nato dalla precedente relazione di Bea), è super seguita. Ma non solo lei. Tutta la famiglia. Padre, madre, fratelli e cani sono ormai diventati parte integrante dei social e molte pagine sono dedicate a loro. Quasi come fossero protagonisti di una sit com. Divisi tra hater e follower, il parterre che segue i Vallini è vasto e cresce sempre di più, appassionati alle vicende quotidiane di Bea e Marco che, puntualmente, coinvolgono i fan.

