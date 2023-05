Beatrice Valli, Marco Fantini gelosissimo delle figlie: la risposta ai follower crea il gelo

di Redazione Web

Marco Fantini, papà gelosissimo. E' diventato padre per la terza volta l'ex tronista di Uomini e donne che concede ai follower delle rispote, «Come ti immagini quando una delle 3 piccole porterà il fidanzatino a casa?» scrive un utente nel box domande. Ed ecco che il marito di Beatrice Valli risponde subito: «Sono ancora troppo piccole... però Azzurra si deve dare na calmata, deve baciare solo me» dice ridendo e inquadrando la moglie che è accanto a lui.

Ma ce n'è anche per Beatrice Valli. La domanda sul suo primo figlio Alle, avuto da un'altra relazione incombe sulla neo mamma: «Come vi immaginate quando Alle porterà a casa la sua prima fidanzatina?» e la risposta dell'ex corteggiatrice è epica: «Non la porta».

L'ultima arrivata

Dopo Alle, Bianca e Azzurra arriva la piccola Matilda Luce. Per Marco è la terza figlia femmina, e, anche se avrebbe preferito un maschio stavolta, l'amore che mostra per la piccola traspare da ogni post o story. A poche ore dalla nascita della quartogenita di Beatrice Valli e Marco Fantini, il profilo dei due neo genitori pullulava già d'amore. L'ex tronista di Uomini e Donne, già dopo il parto aveva annunciato la nascita della piccola Matilda Luce con parole al miele. Ma ecco che, poche ore fa, ha replicato con una serie di scatti e frasi emozionate per la bambina e per Bea: «All’Amore e alla Luce che emani» scriveva subito Marco.

