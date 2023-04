Beatrice Valli, la riflessione dopo il parto: «Ecco il momento più bello ma anche il più difficile dell'essere mamma»

di Redazione Web

Beatrice Valli è diventata mamma della sua quarta figlia, Matilda Luce, avuta con il marito Marco Fantini. Il momento del parto è stato documentato sui social così come l'intera gravidanza dell'ex tronista di Uomini e Donne che giorno dopo giorno ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute. Così anche come il post parto, Beatrice Valli infatti ha condiviso con i fan una dolce riflessione sulla maternità.

Beatrice Valli, cosa ha detto

«L'allattamento è uno dei momenti più belli ma anche uno dei più difficili», ha esordito così Beatrice Valli a corredo di un selfie che la ritrae insieme alla sua bambina a poche ore dal parto. E ancora: «È una delle esperienze più belle mai visute, seppur fatta di tanti sacrifici», ha aggiunto l'influencer.

La quarta gravidanza

Beatrice Valli ha sempre parlato di questa quarta gravidanza come la più difficile che abbia mai vissuto in quanto la gestazione le ha causato più volte vertigini e malessere generale. Era da giorni che l'influencer diceva di sentirsi pronta a partorire ma, ogni volta che si recava in ospedale per le visite di controllo, veniva puntualmente rispedita a casa perché le veniva detto che non era ancora arrivato il momento fatidico.

Ora tra pochi giorni, Matilda Luce conoscerà anche il fratellino Alessandro e le sorelline Bianca e Azzurra.

