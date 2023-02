Barbara D'Urso, gelo con Maria De Filippi: ecco cosa ha detto durante Pomeriggio Cinque

di Redazione web

I rapporti tra Barbara D'Urso e Maria De Filippi sembrano essere sempre più tesi e qualcosa a riguardo è emerso nel corso di Pomeriggio Cinque. Non è noto con certezza cosa sia successo tra le due, ma pare che d'improvviso non si siano più rivolte la parola, ignorandosi nei loro programmi.

Mare Fuori, tensioni tra Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo? Ecco cosa si crede sia successo tra i due

Gf Vip: Edoardo Donnamaria sparla di Antonella Fiordelisi con gli spartani, ancora una volta c'entra Spinalbese

Gelo in studio

Durante la puntata di Pomeriggio 5 di mercoledì 22 febbraio si stava parlando del flirt tra Marco Bellavia e Sheila Capriolo. Pare che lei abbia fatto tutto per visibilità, al punto che Bellavia ha confessato che avrebbe tentato anche i provini di Temptation Island. A quel punto però Barbarella si è irrigidita e ha ripreso l'ex gieffino chiarendo che nel suo programma non si parla di altre trasmissioni. Una cosa non vera del tutto, visto che spesso si parla di Grande Fratello, di Isola dei Famosi e persino di Sanremo.

Vecchie ruggini

Stando ad un’indiscrezione riportata da Dagospia ben due anni fa Maria De Filippi avrebbe chiesto a Mediaset di impedire a Barbara d’Urso di parlare nelle sue trasmissioni dei protagonisti dei suoi programmi. Una richiesta approvata che però Carmelita non avrebbe mandato giù. Alla base di tutto ci sarebbero state delle rivelazioni fatte da Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia, in uno dei salotti della D'Urso. In quell'occasione l'uomo confessò di aver recitato un ruolo a Temptation Island Vip, non mettendo in buona luce il reality.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Febbraio 2023, 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA