Mare Fuori, tensioni tra Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo? Ecco cosa si crede sia successo tra i due

Mare Fuori continua a collezionare successi, ma all'interno del cast le dinamiche sono piuttosto movimentate. Da poco è stata ufficializzata l'unione tra Maria Esposito e Antonio Orefice, ovvero Rosa Ricci e Totò della serie, ma sembra che la stessa attrice non si parli con un altro protagonista della fiction, Massimiliano Caiazzo che interpreta Carmine.

Astio social

Mentre Maria e Antonio sui social continunano a commentarsi teneramente foto e post pare che invece tra Maria e Massimo non corra buon sangue. I più attenti fan della serie hanno notato che gli attori si ignorano sui social e sembrerebbe che la causa di questo astio sia stata la gelosia. Da poco Massimo sarebbe tornato single, dopo la separazione da Elena D'Amario e secondo i fan la causa sarebbe proprio Rosa Ricci.

I rumors

Dai rumors era emerso che la causa della separazione tra Carmine di Mare Fuori e la sua compagna sarebbe stata dovuta a un flirt tra Massimo e una sua collega del cast durante Sanremo e si è parlato di Rosa. A far crescere il sospetto sono, non solo le immagini di grande passione tra i due nella serie, ma anche il fatto che gli attori si ignorerebbero sui social, come se fosse successo qualcosa. Rosa però continua a tubare con il suo Antonio, quindi resta il dubbio che ci sia altro dietro la telecamera...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Febbraio 2023, 11:10

