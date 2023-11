Barbara D'Urso, lezione di inglese dopo la gaffe social: «My english lesson from London»

di Marta Goggi

Barbara D'Urso circa un mese fa era tornata da Londra, dove era stata un mese a studiare l'inglese. Per annunicare il suo ritorno sui social, l' ex conduttrice aveva postato una foto dall'Italia con la didascalia: «I'm come back home». L'errore nella lingua inglese era balzato subito agli occhi dei fan, che l'avevano corretta con: «I'm back home», cioè 'sono tornata a casa'.

Le critiche

In molti non si erano però limitati a corregere la D'Urso, ma le avevano anche rivolto pesanti critiche, sostenendo che il mese all'estero non fosse servito a nulla. L' ex conduttrice, oggi, 15 novembre, ha postato una foto sui social in cui documenta la sua lezione di inglese a distanza. La D'Urso ha anche commentato il momento scrivendo: «My English lesson from London», questa volta non commettendo alcun errore.

