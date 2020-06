Bar Refaeli nei guai con il fisco: la brutta sorpresa dopo il megaparty per i 35 anni. E per la mamma Tzipi si spalancano le porte del carcere

Leggi anche >

. Non per la top model israelianache subito dopo aver festeggiato i 35 anni (4 giugno) con un megaparty ed una serie di scatti social da urlo in bikini (forma perfetta a quattro mesi dalla nascita del terzo figlio!), ha subito(7 giugno 2020).Peggio è andato alla madre -- anche lei top model negli anni Ottanta,. Madre e figlia - lo scrive il quotidiano Maariv - sono state condannate entrambe per evasione fiscale e dovranno risarcire l'erario di 8 milioni di shekel (2 milioni di euro) più una multa di diversi milioni di shekel non ancora definita.All'origine della vicenda c'è una complessa interpretazione delle regole fiscali israeliane. Bar Refaeli sostiene di aver diritto ad una serie di esenzioni che spettano a chi svolge attività prevalentemente all'estero. Il fisco israeliano pensa il contrario​.La top, che in carnet sentimentale ha un immancabile(2011) ed in Italia è stata ospite del Festival di2013 condotto da, oggi alterna la sua carriera di testimonial e indossatrice a quella di conduttrice televisiva e madre di tre bimbi: Liv (2016), Elle (2018), David (2020) avuti dall'imprenditore Ari Ezra.