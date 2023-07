Aurora Ramazzotti pensa al secondo figlio: «Merito di Cesare, mi fa credere che tutti i bambini siano buoni e bravi»

di Redazione Web

Di mamma ce n'è una sola, ma non c'è un solo modo per esserlo. «Non c'è mestiere più difficile del fare il genitore: ve ne renderete conto quando lo diventerete». Questa è una frase che si tramanda di generazione in generazione ma con il tempo si è rivelata non essere solo uno stereotipo, ma la verità. Avere un figlio ti cambia la vita ma nessuno riceve anche il libretto di istruzioni. Sì è quando si è lì, sole, davanti al piccolo figlioletto che vanno intuite le sue esigenze. Lo sa bene Aurora Ramazzotti, che nelle ultime ore, ha condiviso nelle sue Instagram stories il suo risveglio alle 7.30 del mattino in compagnia del piccolo Cesare. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Aurora Ramazzotti ha condiviso un video nelle sue Instagram stories mentre intrattiene il piccolo Cesare cantando il testo "She will be loved" dei Maroon 5.

Poi, ha aggiunto: «E dopo scopri che non tutti i bambini sono così fondamentalmente. Però lui dorme di notte, mangia, è simpatico. Da ieri la novità è che quando c'è qualcosa che non gli piace urla fortissimo. D'altronde è un ariete non è che mi posso aspettare tanto».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Luglio 2023, 08:42

