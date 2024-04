Aurora Ramazzotti al Parlamento Europeo: «Sveglia alle 5 del mattino». Ecco il motivo

di Cristina Siciliano

Sveglia alle cinque del mattino e Aurora Ramazzotti si ritrova con un outfit stile parigino a Bruxelles. Con il classico look formale, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è pronta per far visita al Parlamento europeo di Bruxelles. Il pre partenza di Aurora Ramazzotti però non è stato così semplice.

«Avete presente "il club delle 5 del mattino"? - ha scritto la figlia di Michelle ed Eros a corredo del selfie allo specchio in ascensore -. Quel libro che insegna i benefici di svegliarsi ogni giorno molto presto? Pensate se chi l'ha inventato aveva semplicemente dei figli che non dormivano, per non sentirsi più solo ci ha fatto una filosofia e ora milioni di persone al mondo se svegliano alle 4.45 felici. Adorerei»

Aurora Ramazzotti a Bruxelles

Non si sa bene quale siano le tematiche o le motivazioni che hanno spinto Aurora Ramazzotti al Parlamento europeo di Bruxelles.

La nascita di Cesare

Cesare Augusto è nato il 30 marzo 2023 nella Clinica Sant'Anna di Sorego in Svizzera e sta crescendo ogni giorno sempre di più. Il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è passato «dal gattonare» a fare i primi passi, come raccontato dalla mamma sui social con orgoglio e, anche lo svezzamento sembra procedere per il meglio. Nel mese di marzo il piccolo di casa ha compiuto un anno e non è mancato un video emozionante pubblicato sui rispettivi profili social dai genitori per il suo primo anno di vita.

