Aurora Ramazzotti dall'affitta abiti per un matrimonio: «Indovinate quale ho scelto...»

Aurora Ramazzotti salva lo stile per un matrimonio con una soluzione ingegnosa: l'affitta abiti. L'influencer, infatti, ha condiviso con i suoi fan il momento della prova del look prima dell'evento al quale, pare debba prendere parte nella giornata di domani.

A condividere l'informazione è la stessa figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti che sui social ha condiviso la scelta dell'outfit con i suoi follower: «Indovinate quale ho scelto...».

Aurora Ramazzotti e il look da matrimonio

Vacanze apparentemente finite e niente Mostra del Cinema di Venezia per il momento, ma per Aurora Ramazzotti gli impegni non finiscono mai.

Impegnatissima con suo figlio Cesare, l'influencer ha condiviso quattro scatti di quattro abiti diversi e ha invitato i suoi fan a scoprire quale possa essere quello che ha scelto per il matrimonio al quale prenderà parte nella giornata di domani.

«Siete lontani»

In una comica storia successiva l'influencer, con le urla del piccolo Cesare e di Goffredo in sottofondo prova a dire che non hanno indovinato la scelta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 20:04

