Aurora Ramazzotti, Cesare, Goffredo e la colazione al bar: l'ultima dolcezza in famiglia prima del rientro al lavoro

Per la famiglia Cerza-Ramazzotti è tempo di tornare al lavoro e quale occasione migliore per poter andare a fare tutti colazione insieme al bar di prima mattina, per avere lo sprint giusto per affrontare la lunga giornata di rientro. Le vacanze in Sardegna sono durate troppo poco e l'aria di mare con l'acqua cristallina mancheranno sicuramente ad Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, purtroppo, però, il dovere chiama.

La storia su Instagram postata da Goffredo, mostra Aurora intenta a scegliere il cornetto, mentre Cesare è concentrato a fare qualcos'altro, Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La colazione al bar

Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza e il piccolo Cesare si sono alzati molto presto e hanno deciso di andare insieme al bar per poter dare il via ad una giornata di lavoro che sarà sicuramente "traumatica".

Cesare sembra non essere stato minimamente disturbato dal risveglio mattutino, anzi. Il figlio dorme tra le braccia della mamma, avvolto in una fascia portabebè, mentre mamma e papà si godono la colazione al bar, pronti per affrontare una nuova giornata.

