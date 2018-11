Asia Nuccetelli si scaglia contro Raffaello Tonon: salgono i toni a Domenica Live

Domenica 4 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Il processo cui vengo sottoposta ogni volta è ridicolo. Sentire queste accuse da uno come Tonon che dice “irriconoscibile” a me quando è lui ad essere irriconoscibile è assurdo. Prendete le sue foto di dieci anni fa!»., figlia di Antonella Mosetti, in videocollegamento a Domenica Live per parlare di chirurgia plastica attacca violentemente, che l’ha definita “irriconoscibile”. Il dibattito su interventi e ritocchi continua e con toni accesi. Sotto i riflettori, Asia, che come sottolinea, è dimagrita.«Sono dimagrita - continua Asia Nuccetelli - perché ho avuto un anno difficile, faccio sport tutti i giorni».che, in passato, l’aveva attaccata, oggi commenta: «Asia stai molto meglio oggi».La frase comunque non piace alla Nuccetelli che continua a sottolineare di non aver fatto nulla di particolarmente significativo, solo un intervento al naso e acido ialuronico alle labbra.«L’anno scorso andava bene perché era troppo rifatta, quest’anno va bene perché è meno, chi è che decide cosa va bene e cosa no?», dichiara«Credo che la bellezza sia un dono di Dio - dice- e va curata, se poi si può aiutare un poco, senza stravolgerla, perché no?».Renato Balestra ha fatto un intervento al naso e quando gli viene fatto notare che il naso era più bello prima ammette: «Infatti! Io stavo malissimo per la gobbetta ma non voleva togliermela nessuno, poi ho trovato un medico americano che ha eseguito l’intervento».Quando parla, accusato da tanti di essersi rifatto, Balestra afferma: «Eri un bambino bruttino, oggi sei un uomo bellissimo».Asia Nuccetelli, stanca di essere attaccata, accusa però a sua volta e si rivolge a Imparato: «Io non ci credo che non hai rifatto le labbra, le hai rifatte». E lui replica: «Asia io non credo che tu non ti sia rifatta gli zigomi». E la conversazione continua così. Asia contro Cristian: «Sei più falso dei soldi del Monopoli». E lui: «Sei più falsa di una moneta di quattro centesimi». Chiude Asia: «Ti ho fatto parlare un po', ora torna nel tuo».