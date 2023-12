Asia Argento sul set con Ambra Angiolini: «Sognavo di lavorare con lei. Ma da ragazzina mi faceva rosicare»

di Cristina Siciliano

Lui, lei e l'analista. È così che si potrebbe sintetizzare il triangolo amoroso che vede protagonisti, i personaggi di Pietro Sermoni, Ambra Angiolini e Asia Argento nel film 'Gigolò per caso'. Tra le varie tematiche toccate con leggerezza e intelligenza, il film parla anche dell’importanza dell’abbracciare il piacere femminile. E proprio in una video intervista, Asia Argento e Ambra Angiolini si sono raccontate dopo essersi incontrate per la prima volta sul set e hanno rivelato alcuni dettagli che molti non conoscono.

Le parole di Asia Argento e Ambra Angiolini

«Per me è un sogno lavorare insieme fin dagli anni 90 - ha spiegato Ambra Angiolini in una video-intervista di THR Roma -.

«Io da ragazzina rosicavo perché lei era tutto quello che io non ero e dicevo "vedi come le riesce bene mentre io devo faticare" - ha sottolineato Asia Argento -. Facevo un po' la vittima e mi paragonavo sempre. E invece secondo me proprio perché eravamo così simili io vedevo in lei le cose che non avevo e volevo tirare fuori. Dai 16 anni sono passata ai 60. Non ho avuto un'adolescenza. Io lavoravo in tutto il mondo senza fermarmi e mi prendevo cura di me e mi mantenevo. Io non ho avuto una vita».

