Antonella Fiordelisi, addio a Edoardo: relax e spaghettata in barca. I fan ironizzano: «Ieri piangevi, sei ridicola»

di Redazione web

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati. A dare la notizia è stata proprio la giovane influencer ed ex gieffina che su Instagram si è mostrata in lacrime per il suo ormai ex fidanzato. Sui social, però, nelle ultime ore ha pubblicato degli scatti in costume, in barca, al largo della Costiera Amalfitana, mentre mangia un piatto di spaghetti con le vongole.

I fan della coppia non hanno gradito il gesto e hanno reagito così.

L'ex gieffina, solo pochi giorni fa era in lacrime per il suo amato Edoardo Donnamaria. Nelle ultime ore, però, sorridente con una forchettata di spaghetti con le vongole, tra le mani, ha pubblicato degli scatti in bikini in barca. Il gesto non è stato gradito dai fan della coppia che li supportano sin dalla partecipazione dei due all'interno della casa del Gf Vip.

L'amore nato sotto i riflettori del programma di Alfonso Signorini, ha vissuto un po' di alti e bassi. Le incompatibilità caratteriali e le differenze evidenti tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, sono sempre state le cause per le quali i due spesso hanno litigato. Fuori dai riflettori la loro love story è proseguita, fino a qualche giorno fa.

I commenti dei fan

«Ieri piangevi per lui, oggi stai al mare, a fare la bella vita.

«Il problema è proprio questo che do veramente tutta me stessa quando amo», commenta lei, rispondendo agli hater. Il suo rapporto con i follower pare essere diventato sempre più attivo nelle ultime settimane e potrebbe essere una tra le cause che ha portato alla rottura: «Vive in maniera tossica i social e non riesce a distinguerli dalla vita reale», ha commentato Edoardo Donnamaria in merito alla rottura.

Intanto, quella che sembrava una fuga in barca da questa storia d'amore tormentata, per Antonella Fiordelisi si è trasformata in un incubo che ha commentato con indifferenza: «Amati», ha concluso l'influencer.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Giugno 2023, 19:44

