Denise Esposito, la neocompagna di Gigi D'Alessio e la (presunta) frecciatina alla Tatangelo: «Non curatevi solo...»

È una gravidanza piena di polemiche, quella di Denise Esposito, compagna 25enne di Gigi D'Alessio, che renderà il cantante padre per la quinta volta. Anna Tatangelo, ex di D'Alessio e ora legata a Livio Cori, non ha nascosto a Verissimo la delusione di aver appreso la notizia dai giornali e non direttamente dal padre di suo figlio Andrea.

Leggi anche - William come Diana, Carlo geloso di lui: «Non lo sopporta più». Il gesto inaspettato

«Farò sempre tutto il possibile per veder sorridere mio figlio - ha dichiarato alla Toffanin - e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi». Non tarda ad arrivare la risposta tagliente di Denise che, poche ore dopo l'intervista, ha pubblicato una storia Instagram che sembra far riferimento alla Tatangelo: «Non curatevi solo del corpo che poi siete brutti dentro».

Ancora, però, nessuna certezza che la frecciata sia riferita alla Tatangelo. Certo è che, la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio, ha pubblicato la storia Instagram quasi a ridosso dell’intervista rilasciata nel salotto di Canale 5: avrà voluto dire la sua "tra le righe"?

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Ottobre 2021, 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA