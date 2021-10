Verissimo, Anna Tatangelo rompe il silenzio sull'ex Gigi D'Alessio e la malattia del papà: «La vita va avanti»

Anna Tatangelo a Verissimo rompe il silenzio sull'ex Gigi D'Alessio, che presto sarà di nuovo papà, sul nuovo compagno Livio e i problemi in famiglia. Non riesce a trattenere le lacrime quando parla della malattia del papà e tira fuori la grinta per difendere il figlio Andrea, avuto dalla relazione con il cantante partenopeo. Ora è serena accanto al fidanzato e non esclude una nuova maternità.

«Mi sono fatta forza per affrontare delle problematiche molto forti di salute, ho tirato fuori una forza che non immaginavo. Oggi sta bene», spiega tra le lacrime. Con il papà ha un legame fortissimo, è stato lui il primo a credere nel suo talento. Sul nuovo compagno ammette di essere innamorata e che le piacerebbe avere altri figli. «Per fortuna la vita va avanti», dice laconica.

Sul rapporto finito male con l'ex sottolinea che la priorità resta il bambino di 11 anni. «Il mio dovere è proteggere lui; gli ho spiegato che mamma e papà ci sono sempre, io voglio solo la sua serenità. Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi e a volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli».

