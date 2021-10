Miriam Leone, l'attrice neo sposa rivela a Domenica In: «Amo Piero Angela». Il regalo di Mara Venier lascia senza parole

Miriam Leone ospite del salotto di Domenica In, rivela a "Zia" Mara: «Da piccola ero innamorata di Piero Angela». L'attrice, neo sposa dell'imprenditore e musicista della band milanese Apple Jack, Paolo Carullo, è attualmente nelle sale cinematografiche con il film "Marilyn ha gli occhi neri". Ma dietro il grande amore di oggi c'è un'ammirazione profonda per il conduttore storico di Superquark.

Leggi anche - Pierpaolo Pretelli, ospite a Domenica In parla dell'amore con Giulia Salemi e rivela: «Vorrei un altro figlio»

Questa passione segreta non è passata inosservata alla Venier, che ha chiesto al noto conduttore un videomessaggio per la sua ospite, rimasta senza parola e in imbarazzo.

«Da piccola - racconta Miriam - studiavo guardando le sue puntate e ne ero affascinata». Un regalo più che gradito, insomma, seguito da un cartonato di Piero Angela che Mara Venier ha giustificato con: «Questo è un regalo per il tuo matrimonio, potevo non fartelo?».

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Ottobre 2021, 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA