Gigi D'Alessio, quinto figlio da Denise Esposito: gli amici svelano il sesso e il nome

Gigi D'Alessio sta per diventare papà per la quinta volta. Aspetta un figlio da Denise Esposito, la fidanzata 28enne. La notizia è trapelata dopo le foto inequivocabili pubblicate dal settimanale 'Chi' che mostrano il cantante partenopeo accarezzare la pancia della ragazza in barca. I diretti interessati non ne parlano, mentre gli amici si sbottonano sul sesso e il nome del nascituro.

Gigi D'Alessio, nome e sesso del quinto figlio

La rivista Diva e Donna fornisce altri dettagli di questa gravidanza riportando le indiscrezioni raccolte: Gigi D’Alessio sarebbe in attesa di un maschietto che dovrebbe nascere tra ottobre e novembre. I genitori avrebbero confidato l'intenzione di chiamarlo Francesco. Il musicista ha già quattro figli: dalla storia con Anna Tatangelo ha avuto nel 2010 Andrea mentre dal matrimonio con Carmela Barbato sono nati Claudio (1986), Ilaria (1992), Luca (2003). Gigi D’Alessio è inoltre già nonno.

Gigi D'Alessio, chi è Denise Esposito

Denise Esposito è una studentessa di giurisprudenza 28 anni, nata e cresciuta a Napoli. È sempre stata una grande fan di Gigi D’Alessio e il suo sogno è quello di diventare un avvocato. I due si sono incontrati l'estate scorsa durante uno spettacolo a Capri ed è stato un colpo di fulmine. L'ex Anna Tatangelo non avrebbe reagito bene alla notizia, ma ha ricominciato una nuova vita con il partner.

