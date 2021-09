Gigi D'Alessio, Denise Esposito esce allo scoperto e mostra la pancia: la reazione di Anna Tatangelo

Gigi D'Alessio e Denise Esposito non si nascondono più, ma Anna Tatangelo sembra non prenderla bene. Il cantante sarà di nuovo papà e la sua compagna mostra il pancino sui social condividendo le gioie della gravidanza. La coppia è uscita allo scoperto dopo lo scoop del settimanale "Chi". Un servizio che avrebbe mandato su tutte le furie Anna Tatangelo.

Gigi D'Alessio e Denise Esposito

Gigi D’Alessio, 54 anni, sta aspettando un altro figlio da Denise Esposito, più giovane di lui 26 anni. La ragazza si è fatta fotografare mentre accarezza il ventre senza più nascondersi e ha pubblicato lo scatto sui social. Nessuno dei due aveva smentito quanto scritto dai giornali, ma ora non ci sono più dubbi. Anna Tatangelo, intanto, sarebbe furiosa con l'ex, l'uomo da cui ha avuto un figlio.

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo

Dopo che è uscita la notizia della gravidanza di Denise, Chi Magazine ha spiegato che la cantante si sarebbe arrabbiata con Gigi perché ha saputo della sua nuova paternità dai giornali. Inoltre, sembra che non si aspettasse che l'ex rimettesse su famiglia così in fretta. Secondo Dagospia D’Alessio avrebbe deciso di trasferirsi a Napoli, per stare più vicino a Denise e quindi di lasciare la villa all’Olgiata alle porte di Roma dove ha vissuto per anni. «Una decisione che Anna avrebbe preso molto male, preoccupata dal fatto che il ritorno a Napoli possa far allontanare Gigi dal figlio Andrea che vive a Roma con lei», scrive il portale diretto da Roberto D’Agostino.

