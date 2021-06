Anna Tatangelo, le confessioni mai fatte prima a “Belve”: «Le mie difficoltà con Gigi D’Alessio»

Anna Tatangelo si confida a “Belve”, programma condotto da Francesca Fagnani e in onda il prossimo 11 giugno, parlando anche delle difficoltà vissute nel rapporto, ormai concluso, con Gigi D’Alessio.

Leggi anche > Paura per Mara Venier, in ospedale con la flebo

Anna Tatangelo a "Belve": la mia relazione con Gigi D'Alessio

Anna Tatangelo è stata considerata per molto tempo avvantaggiata nella sua carriera per via della sua relazione con Gigi D’Alessio: “Avvantaggiata personalmente - ha spiegato - soltanto l’essere affiancata da una persona che ha 20 anni più di me di esperienza artistica. La parte che mi ha svantaggiata: la sua musica è stato un pretesto per attaccarmi. Mi dicevano: “Però sti pezzi sono troppo dalessiani”…”

Per anni è stata definita la “fidanzata di” (“Un periodo non facile, sotto molti punti di vista”) e non le hanno risparmiato le critiche: "Ricordo benissimo quel periodo, si parlava esclusivamente della mia vita privata per infangare le persone. Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli. Però, magari, se potessi tornare indietro, forse qualcosina la direi”.

Ultimamente sembra che Anna Tatangelo sia molto vicino all’artista campano Livio Cori: “Innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di fare nomi o cose. Me la voglio vivere con calma questa cosa che sto vivendo”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA