Alessia Marcuzzi nostalgica, la foto dal passato: «Voglio il teletrasporto adesso»

Alessia Marcuzzi ultimamente posta moltissimi reel o mini video o anche tiktok sul proprio profilo Instagram. La conduttrice si diverte, infatti, a improvvisare improbabili balletti che raccolgono sempre migliaia e migliaia di like e commenti che i suoi fan affezionati le lasciano sotto i suoi post. In una delle ultime storie che Alessia ha postato sul proprio profilo social è nostalgica e ricorda un momento estivo in particolare.

La storia Instagram di Alessia Marcuzzi

Nella sua ultima storia Instagram, Alessia Marcuzzi indossa un sexy bikini maculato, rossetto rosso e taglio di capelli corto, e sta salendo la scaletta di quella che sembra essere una palafitta. La conduttrice probabilmente si trovava in vacanza in un posto caldo (forse ai Caraibi) e scrive: «Voglio il teletrasporto adesso» con tanto di emoticon con le lacrime dal ridere. Spesso Alessia pubblica foto o storie di momenti passati che desidera condividere con i suoi follower ai quali, spesso, chiede anche consigli. Ad esempio, alcuni giorni fa, Alessia ha chiesto ai suoi fan se le consigliavano di tagliare nuovamente i capelli oppure no.

I progetti lavorativi di Alessia Marcuzzi

In questo momento, Alessia Marcuzzi si sta concentrando su vari aspetti della propria carriera. Dopo il grande successo che ha riscosso con il suo show "Boomerissima", la conduttrice si sta concentrando sulla sua linea di prodotti per la cura della pelle e per il make up. Prodotti che sono piaciuti molto anche sui vari social: tante influencer infatti, hanno speso belle parole per la linea di skincare di Alessia Marcuzzi.

