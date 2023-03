Alessia Marcuzzi: «Taglio di nuovo?». La conduttrice Rai apre il sondaggio su Instagram

di Redazione web

Alessia Marcuzzi è indecisa: non sa se tagliare o meno i capelli. Proprio per questo motivo ha aperto un sondaggio sulle ultime storie che ha pubblicato sul profilo Instagram. La conduttrice cambia spesso look e, infatti, non sarebbe nuova a "un taglio netto", anche se, evidentemente non riesce a decidersi. Alessia, reduce dal grande successo di "Boomerissima", si confronta spesso con i propri fan sui social.

Alessia Marcuzzi ha un nuovo fidanzato? Le foto con Jody Proietti: chi è il ballerino di Amici

Alessia Marcuzzi, il selfie senza trucco (e in tuta): la conduttrice su Instagram si mostra al naturale

Alessia Marcuzzi, abito omaggio a Sanremo e grande successo con Fiorello: «Con te ho rivissuto i giorni del Festivalbar»

La storia Instagram di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è molto attiva sul proprio profilo Instagram e proprio per questo motivo condivide spesso storie e post che riscuotono sempre grande successo tra i suoi follower. La conduttrice apre anche vari sondaggi: si diverte molto a conoscere i gusti musicali (ad esempio) di coloro che la seguono ma Alessia chiede anche consigli ai suoi fedelissimi. Ad esempio nell'ultima storia chiede: «Me li ritaglio?» e inoltre, posta la stessa foto e la stessa didascalia anche sul proprio feed. Alcuni fan scrivono: «Si, tanto sei bella in tutti i modi», mentre altri dicono: «No, ti prego non farlo, parliamone».

Alessia Marcuzzi e i social

Alessia Marcuzzi è molto seguita sui propri profili social, ad esempio, su Instagram conta cinque milioni e mezzo di follower e i suoi post raccolgono sempre migliaia e migliaia di like e commenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA