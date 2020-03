Alessandro Di Battista di nuovo papà, il tenero annuncio al figlio Andrea: «Anche qualche mese fa siamo rimasti a casa, ops»

Alessandro Di Battista di nuovo papà. L'attivista del Movimento Cinque Stelle ha annunciato ai followers dal suo profilo Instagram che aspetta il secondo figlio. «Anche una sera di qualche mese fa...siamo rimasti a casa! Ops we did it again..», ha scritto nella didascalia che accompagna un video in cui spiega al primogenito, il piccolo Andrea, che presto non sarà più solo.

In questo momento difficile, con l'emergenza Coronavirus e "l'Italia zona protetta", Di Battista prova a rasserenare gli animi con una bella notizia e un video che ha suscitato tenerezza nei suoi followers. Anche una sera di qualche mese fa è rimasto a casa, ha scritto facendo riferimento alle raccomandazioni delle autorità a tutti i cittadini. Restare a casa aiuta a contenere il contagio e ad allargare la famiglia.



Nel filmato pubblicato sui social, il bambino scopre che avrà presto un fratellino. Facendo esplodere il palloncino sopra lo striscione "Boy or Girl" (Maschio o Femmina), cadono sul pavimento i coriandoli azzurri che erano contenuti all'interno. Un modo originale per fare una sorpresa.

In tanti si sono affrettati a commentare per congratularsi con Di Battista e hanno approfittato per chiedergli ancora una volta, dopo il lungo viaggio delle settimane scorse, di tornare a essere membro attivo del movimento.



