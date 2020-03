Coronavirus, donna contagiata partorisce una bambina: la piccola negativa al tampone

Coronavirus, gli aggiornamenti in diretta

Una neomamma ha partorito all'ospedale di Massa Carrara, domenica scorsa, ed ha poi scoperto, dopo il parto, di essere positiva al: la buona notizia è che la sua, a differenza della mamma, che comunque sta bene. Ne hanno parlato oggi i quotidiani locali toscani, tra cui Il Tirreno: una notizia poi confermata dalla Asl Toscana Nord Ovest. La bimba è ospitata in neonatologia, in isolamento: la madre è invecePer l'intero reparto di ostetricia sono state ore impegnative, come riferisce il dottor Roberto Marrai che lo dirige: «Quando la paziente è arrivata non stava male, ma alcuni sintomi ci hanno spinto a richiedere da subito una consulenza infettivologica. Il tampone ha confermato la positività. Tutto è avvenuto garantendo la sicurezza delle altre ospiti del reparto e del nostro personale a cui va il mio plauso per l'infinita abnegazione».Ad assistere la mamma la responsabile ostetrica Elisa Bruschi, la ginecologa Giovanna Casilla e l'ostretrica Francesca Vitale: «Francesca - spiega Marrai - meriterebbe un encomio. Completamente protetta, è rimasta accanto alla donna per 7 ore, non si è allontanata un attimo. E lavorare sette ore, per assistere una partoriente, con i dispositivi di protezione, è davvero dura».