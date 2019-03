Alanis Morissette incinta del terzo figlio, l'annuncio su Instagram: «Così tante novità»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terzo figlio in arrivo per. La cantante quarantaquattrenne, felicemente sposata, ha annunciato ai suoi fan attraverso una foto dal suo profilo Instagram di essere di nuovoAlanis, diventata famosa durante gli anni ’90 con l’album “Jagged Little Pill” ha postato dal suo profilo Instagram uno scatto che la vede di profilo con davanti un microfono e un evidente pancione. La foto è corredata dalla didascalia: “Così tante novità”, il che preannuncia, oltre al nuovo arrivo, probabilmente anche un nuovo album in lavorazione.Alanis Morissette ha sposato il 22 maggio del 2010 col rapper MC Souleye e lo stesso anno, precisamente il 25 dicembre è venuto alla luce il primo figlio, Ever Imre. La secondogenita ,Onyx Solace, è invece nata il giugno 2016.