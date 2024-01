Masterchef, Niccolò, la torta “Torta” e l’imitazione di Iginio Massari

Skill Test con Iginio e Debora Massari, ieri a MasterChef Italia (episodi su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand). Sarà l’ansia della prova di pasticceria, sarà la tensione dovuta alla presenza del Maestro dei Maestri Pasticceri italiani, sta di fatto che forse Niccolò ha esaurito le idee per i nomi da dare ai suoi piatti, così chiama la sua torta semplicemente “Torta”. La spiegazione del nome che il giovane neolaureato in Medicina di Ravenna resta, anche a distanza di ore dalla prima messa in onda, ancora un mistero… eppure prova a recuperare in corner, proponendo la sua imitazione del Maestro.

