«Nathaly Caldonazzo è solo ossa e protesi», la stoccata di Marina La Rosa alla naufraga dell'Isola

Marina La Rosa, ex concorrente del primissimo Grande Fratello e successivamente dell'Isola dei Famosi, ha criticato il reality show e alcuni dei suoi partecipanti su Twitter durante la diretta della trasmissione. Marina ha preso di mira il giornalista e conduttore televisivo Alessandro Cecchi Paone, definendolo come qualcuno che non ha altro modo di farsi notare se non con le sue proteste, e l'attrice Nathaly Caldonazzo, facendo un commento controverso sulla sua apparenza fisica e sulla sua figura magrissima.

Isola, Fiore Argento si confida: «Mi sento messa da parte». Poi la frecciatina a Cristina Scuccia

Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo svela un retroscena: «Me lo dicono gli autori di farlo»

«Nathaly Caldonazzo è solo ossa e protesi»

"Della Caldonazzo restano solo le ossa.

Foto: Kikapress, Ufficio stampa Mediaset Music: Korben

LEGGI ANCHE:-- Isola dei famosi, ecco il peso della Caldonazzo prima e dopo 16 giorni di programma: assurdo

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA