Marco Predolin fuori dall'Isola dei Famosi, lo sfogo sui social: «Non è stata una mia scelta»

Nella puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda martedì 2 maggio, non c'è stato nessun reale eliminato, sebbene due naufraghi abbiano dovuto lasciare il reality per problemi di salute. Dopo Claudia Motta anche Marco Predolin ha dovuto abbandonare il reality show. L'insofferenza di Predolin era già nota tra i naufraghi in quanto già in più di un'occasione si era lamentato, ma su Instagram ha specificato che non sarebbe stata una sua decisione.

Il post su Instagram

Nelle ultime ore, Marco Predolin sul suo profilo Instagram ha ben spiegato che per causa forza maggiore ha dovuto lasciare il reality. «Ci tengo a precisare che uscire non è stata una mia decisione, ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata». Poi ha aggiunto: «Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura, grazie ancora a tutti, ci vedremo lunedì in studio»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 16:16

