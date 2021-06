Isola dei Famosi 2021, Myrea Stabile all’attacco: «Gilles Rocca "banderuolo" e Fariba Teherani...»

Myrea Stabile finita l’Isola dei Famosi 2021, dove è arrivata a un passo dalla finale, si toglie qualche sassolino dalla scarpa e dice la sua su alcuni ex compagni naufraghi che secondo lei non si sono comportati in modo corretto, da Gilles Rocca a Fariba Teherani, senza dimenticare Drusilla Gucci.

Myrea Stabile durante l’Isola dei Famosi 2021 aveva “smascherato” Gilles Rocca: “In un determinato momento – ha spiegato a “Superguidatv.it” - mi sono sentita sola. E’ successo quando avevo smascherato Gilles Rocca. Mi sono sentita attaccata da tutti e nessuno mi è stato vicino. Mio padre, mio fratello e Luca Marini che erano presenti in studio a sostenermi mi hanno riferito che Gilles prima aveva parlato male di me e poi a loro invece aveva detto che io ero forte e che ero una brava ragazza. Forse è Gilles ad essere stato banderuolo”.

Il rapporto si è incrinato anche con Fariba Teherani, che improvvisamente ha deciso di nominarla: “In quel momento mi sono sentita tradita perché io le avevo teso la mano quando il gruppo si era coalizzato contro di lei. La pugnalata della nomination non me l’aspettavo. Ci sono rimasta male. Ad oggi non ho compreso i motivi del suo gesto”.

Un pò delusa anche dall’amica naufraga Drusilla Gucci: “Sono rimasta un po’ male quando mi hanno mostrato un video in cui Drusilla diceva che io le davo fastidio e che non mi sopportava. Ora che sono uscita, Drusilla ha chiesto il numero a Luca che ha avuto l’occasione di conoscere in studio. Ci siamo sentite. Si è scusata e mi ha detto che le farebbe piacere recuperare il rapporto con me. Prossimamente dovremmo vederci”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Giugno 2021, 15:28

